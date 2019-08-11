Кудерметова пробилась в основную сетку теннисного турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Вероника Кудерметова сумела выйти в основную сетку турнира в американском Цинциннати. Россиянка в финале квалификации оказалась сильнее Моники Пюиг из Пуэрто-Рико.

Кудерметова одержала победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:1​​​. В основной сетке турнира также выступят россиянки Мария Шарапова и Светлана Кузнецова, получившие от организаторов wild card, а также Екатерина Александрова и Дарья Касаткина.

Отметим, что призовой фонд турнира в Цинциннати превышает 2,9 миллиона долларов.