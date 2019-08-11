В Гатчине крещение ребенка завершилось заявлением в полицию

Крещение годовалого мальчика в Гатчине закончилось обращением его матери в полицию — она сочла таинство издевательством над малышом. Игумен Фотий (Нечепоренко) своей вины не признает, хотя опубликованные родителями кадры напугали многих пользователей.

"Все это дело происходило в Мариенбургской церкви. Весь этот ужас совершил игумен Фотий (Нечепоренко). Индивидуальное крещение, все платно, шаг влево вправо! У годовалого ребёнка телесные повреждения, ссадины и ушибы! Заявление в полицию написано", — написала мама ребенка.

На кадрах видно, как батюшка с силой окунает кричащего мальчика в купель и не дает матери забрать его.

У самого 55-летнего священнослужителя нападки вызвали недоумение, а негодование родителей он списал на их невоцерковленность.

"А что собственно случилось то? Ничего же не случилось, моей вины никакой нет. Это просто повышенные эмоции мамы, она оказалась человеком невоцерковленным и не готова к крещению. По правилам православной церкви положено младенца погружать трижды с головой, я это и сделал. Воды младенец не наглотался, о стенки купели не ударился. Я 26 лет служу и всегда стараюсь так крестить", — сообщил он "Фонтанке".

В понедельник у игумена назначена беседа в епархии на тему крещения, туда же приглашена и мать ребенка.