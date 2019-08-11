11 августа 201920:20
Жертвами ДТП с грузовиком в Подмосковье стали пять человек, еще девять пострадали
В Московской области в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек, еще девять получили травмы.
В областном главке МВД сообщили, что около семи вечера на Рижском шоссе столкнулись грузовик, микроавтобус и легковушка. В легковом автомобиле находились трое взрослых и двое детей. Никто не выжил. В микроавтобусе — восемь взрослых и один ребенок, все они госпитализированы.
На месте уже работает полиция. Виновник и причина аварии выясняются, передает ТАСС.
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