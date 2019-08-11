Семенов и Лешуков завоевали серебро чемпионата Европы по пляжному волейболу

В Москве завершился чемпионат Европы по пляжному волейболу. Российские спортсмены Константин Семенов и Илья Лешуков стали обладателями серебряных медалей турнира. В финальном матче они уступили волейболистам из Норвегии Андерсу Молю и Кристиану Серуму.

Для победы действующим чемпионам Европы понадобилось провести два сета, в которых они праздновали успех со счетом 21:12, 21:18​​​.

Бронзовые медали завоевали австрийцы Мартин Эрмакора и Мориц Приштауц.