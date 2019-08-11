Тема:
Паводок 56 минут назад
Новая беда: Иркутскую область ждут грозы с градом
В Иркутской области 12 августа местами ожидаются сильные дожди, в северных районах — сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град. Синоптики также прогнозируют резкий северо-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.
В этой связи региональный главк МЧС призывает жителей области отказаться от туристических маршрутов в районах, где возможен сход селя, а также скорректировать свои планы о дальних поездках, поскольку на дорогах может ухудшиться видимость. "Если нет экстренной необходимости, постарайтесь не покидать помещения при ухудшении погодных условий", — цитирует сообщение пресс-службы областного управления МЧС "Интерфакс".
Этим летом Иркутская область уже пострадала от масштабных паводков. В результате удара стихии погибли 25 человек, еще шесть до сих пор числятся пропавшими без вести. Тысячи людей остались без жилья из-за того, что их дома оказались подтопленными. Больше других пострадал город Тулун, где около 450 домов признаны не подлежащими восстановлению.
Ранее по теме
-
В Тулуне около 450 домов не подлежат восстановлению13 часов назад
-
Паводок на Дальнем Востоке сместился к селам Еврейской автономной области1 сутки назад
-
Хабаровский край и Амурская область оценивают объем ущерба от паводка2 суток назад
-
Пострадавшим от подтопления жителям Тулуна сделали вакцинацию3 суток назад
-
В Иркутской области восстановлено электроснабжение4 суток назад
-
За сутки уровень воды в Амуре достиг почти 5 метров4 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Испытания ракеты: "Росатом" назвал имена погибших
- На МКАД сгорела Tesla
- Сирийские военные отбили атаки террористов
- Нападение на мечеть в Осло признали терактом
- История с дворником и миллиардами – на контроле омбудсмена
Самое читаемое
-
Стало известно о жестком уроке, преподанном Зеленскому Путиным, Меркель и Макроном
- "Ассоль уже не та", "купается в пальто": фотосессия Савченко стала поводом для шуток
- Эрдогану объяснили, почему стоит признать Крым российским
- Пранкеры спросили американского губернатора об инструкциях по свержению власти в России
- Отрезанные головы в ведрах: ФБР вскрыло масштабную торговлю человеческими останками
Телеканал "Россия"
-
Русская мафия в Америке: секретные материалы "беременной от Киркорова"
- Шокирующие результаты ДНК для внебрачного сына Успенского
- Cмертельные сети: как вербуют пенсионеров
- Судьба Станислава Садальского. "Я не могу держать язык за зубами"
Вести.Экономика
-
Huawei снова в центре торговой войны
- Эксперты отметили подготовленность Минфина РФ к санкциям
- Саудовская Аравия ограничит экспорт нефти в сентябре для стабилизации рынка
- Курс юаня упал до нового 11-летнего минимума
- Экология: топ-10 стран самых ресурсоемких стран мира
Вести.Hi-tech
-
Когда представят iPhone 11? Эксперты назвали точную дату
- Обзор Xiaomi Mi 9T: оптимальный "почти флагман"?
- Сбой раскрыл настоящее лицо китайской интернет-красавицы
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
Дешевле некуда: 7 подержанных лакшери-седанов по цене новой "Весты"
- Таких Amarok больше не будет! Обзор и тест-драйв Volkswagen Amarok V6 (видео)
- Bugatti разгонит Chiron до 500 км/ч
- "Президентский" лимузин Aurus попал в первое ДТП
- Едет или нет? Экспресс-тест УАЗ "Патриот" с автоматом (+видео и цены)
Недвижимость
-
Эксперты рассказали, кто не попадает под новую дачную амнистию
- Появилась новая схема мошенничества с жильем
- Любимую дачу Брежнева продали за миллиард
- Банки готовы приплачивать за ипотеку
- Самое доступное жилье стремительно дорожает
- "Бабушкины" квартиры перестали сдавать
Вести.Медицина
-
Из-за глобального потепления рыба становится все более ядовитой
- 5 причин храпа, о которых вы могли не знать
- Мясо и яйца защитят мужчин от деменции
- Инструкция: как не пропустить рак?
- Ученые заглянули в мозг эрудитов
Вести в 20.00
-
Неравнодушный Ричард Гир поддержал мигрантов
- Согласованный митинг-концерт: о чем пели
- Кокорин и Мамаев блеснули мастерством на тюремном поле
- Арсенал под Ачинском тушат пожарные роботы
- Эльбрус теряет лед небывалыми темпами
Вести-Москва
-
Большое кольцо метро, бэби-бум в столице и планы на будущее: интервью Сергея Собянина
- Это был концерт: некрасивая акция в центре Москвы
- Смертельная игра в шашечки: с кого спросить, если такси не довезет?
- Атлант расправляет плечи: масштабная реставрация памятников столицы
- В подмосковных лесах активизировались ядовитые змеи
- И спорт, и сыр: столичная афиша на выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
В распространении смертельно опасных микробов виноваты больницы
- Палеонтологи нашли "Тысячелетнего сокола" из "Звёздных войн" кембрийского периода
- Бег трусцой и бальные танцы помогают обхитрить "гены ожирения"
- Обнаружена звезда, "запущенная" чёрной дырой с рекордной скоростью
- Спутник Земли впервые изменил орбиту с помощью солнечного паруса
Телеканал "Культура"
-
Квентин Тарантино рассказал россиянам о личном
- Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- В поисках Джульетты. Новый календарь Pirelli будет посвящен героине Шекспира
- Как сложилась карьера участников проекта "Большая опера"
Москва 24
-
Москву накроет экстремально низкое атмосферное давление
- Стало известно имя предполагаемого убийцы Михаила Круга
- Аборты с доставкой на дом. Как в России устроен криминальный аптечный бизнес
- Четыре квартиры нашли у Елизаветы II в российской столице
- На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве. Видео