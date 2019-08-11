Российский премьер Дмитрий Медведев прибыл в Туркмению с двухдневным рабочим визитом. Цель поездки — выступление на пленарном заседании Первого Каспийского экономического форума, а также встреча с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым для обсуждения сотрудничества и взаимодействия в Каспийском регионе, передает ТАСС.

Проведение первого Каспийского экономического форума запланировано на 12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне "Аваза". Мероприятие призвано стать важным звеном в процессе осуществления договоренностей и дальнейшего укрепления сотрудничества на Каспии. Проводится по инициативе президента Туркмении.