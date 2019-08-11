Погибшие сотрудники ядерного центра пытались предотвратить трагедию с ракетой

Взрыв на военном полигоне под Архангельском произошел из-за рокового стечения обстоятельств, заявил научный руководитель Российского федерального ядерного центра (Саров) Вячеслав Соловьев.

Вместе с тем он указал, что сейчас ученые анализируют всю цепь событий, для того чтобы понять причины и масштаб аварии. "И не только понять, но и исключить возможность подобных аварий в будущем", — подчеркнул Соловьев.

Заместитель научного руководителя центра Александр Чернышев, в свою очередь заявил, что во время испытаний реализовался "непрогнозируемый сценарий", а глава центра Валентин Костюков отметил, что сотрудники, погибшие в результате взрыва, пытались предотвратить трагедию.

"По предварительному анализу мы видели и чувствовали, что они боролись за то, чтобы взять ситуацию в руки", — сказал Костюков, слова которого цитирует "Интерфакс".

Чернышев сообщил также, что сотрудники центра зафиксировали во время взрыва на полигоне в Архангельской области двукратное превышение радиационного фона, однако он был повышен не более часа. Никаких остаточных радиоактивных загрязнений, по его словам, эксперты не зарегистрировали.

Информация о том, что в ходе испытаний реактивной двигательной установки на полигоне в Архангельской области произошел взрыв, в результате которого погибли двое военнослужащих Минобороны, появилась 8 августа. Позже выяснилось, что при взрыве также погибли пятеро сотрудников госкорпорации "Росатом": Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. Все специалисты будут представлены к государственным наградам посмертно.