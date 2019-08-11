ПАК ДА: назван "самый поразительный аспект" российского бомбардировщика
Американский журналист Марк Эпископос порассуждал на тему перспективного российского бомбардировщика ПАК ДА. Это, по мнению автора The National Interest, будет "фундаментально новый" самолет шестого поколения, а его "самый поразительный аспект" заключается в скором поступлении на вооружение – оно ожидается примерно через десять лет.
Эпископос отметил, что "невидимка" ПАК ДА будет обладать продвинутой системой пилотирования и расширенными боевыми возможностями. Ракеты, которые получит этот самолет, смогут поражать цели на дальности до семи тысяч километров, а также выбирать цели и уклоняться от радаров.
Издание добавляет, что Ту-160 и Ту-22М3 обновятся и тоже никуда не денутся, а новинка предназначена для работы в условиях ядерного конфликта.
Ранее The National Interest оценил исход возможной морской войны между США и Россией. Вывод оказался неутешительным для Вашингтона: по мнению журнала, американские силы будут разбиты в первые же часы.
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