Глушаков выйдет в стартовом составе "Ахмата" на игру против "Спартака"

Тренерские штабы грозненского "Ахмата" и московского "Спартака" назвали стартовые составы на очную встречу пятого тура чемпионата России. С первых минут матча на поле появится экс-полузащитник красно-белых Денис Глушаков. Для него эта игра станет первой в нынешнем сезоне.

За "Ахмат" также сыграют Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Нижич, Роши, Швец, Исмаэл, Харин и Митришев. В стартовый состав "Спартака" попали Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев, Шюррле, Тиль и Ларссон.

Напомним, что Глушаков на предсезонном сборе получил травму. Встреча между "Ахматом" и "Спартаком" состоится 11 августа и начнется в 21:30 по московскому времени.