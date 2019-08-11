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Конфликт в Сирии 26 минут назад

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11 августа 201921:55

Сирийские боевики вновь атаковали российскую базу Хмеймим

Марина Лысцева/ТАСС

ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии в настоящее время отражает атаку объектов, появившихся в небе над базой. Предполагается, что это беспилотные летательные аппараты, запущенные боевиками действующих в стране террористических группировок, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

В минувший четверг, 8 августа, в двух километрах от авиабазы Хмеймим разорвались четыре снаряда, выпущенные боевиками. При ракетном обстреле погибли два мирных жителя, еще четверо получили ранения.

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