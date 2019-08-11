Пожар в Черном море: корабль утонул, людей эвакуировали

На рыболовецком судне, находящемся в акватории Черного моря, произошло загорание двигателя. На борту находились шесть человек.

ЧП произошло в полутора километрах от береговой линии поселка Джубга. После получения тревожного сигнала, к месту выехали подразделения КубаньСПАС, пожарно-спасательные подразделения МЧС России производили дежурство с берега.

Людей эвакуировали и доставили на берег попутными лодками. Судно затонуло, передает ТАСС.