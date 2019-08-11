Тренер ЦСКА Гончаренко: расстроены, что не победили "Сочи"

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что его команда хотела продолжить победную серию в матче пятого тура чемпионата России против "Сочи". Также он отметил, что в прошлом сезоне такие встречи армейцы вообще могли проиграть.

"Мы расстроены, что не победили, хотели продолжить серию, порадовать болельщиков. Если взять прошлый год, то в таких играх мы могли даже проигрывать", – цитирует Гончаренко РИА Новости.

Кроме того, он покритиковал действия своих защитников. "Центральные защитники начинали достаточно медленно атаки. Хочется, конечно, чтобы мы быстрее атаковали", – добавил специалист.

Напомним, что встреча пятого тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Сочи", состоявшаяся в Москве, завершилась вничью со счетом 0:0.