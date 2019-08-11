Ребята из России победили на международном турнире по робототехнике в Китае
С 9 по 11 августа в Пекине проходили крупнейшие соревнования по робототехнике RobotChallenge-2019. Программой этого года предусматривалась борьба в 8 номинациях.
Участвовали около 4000 команд.
В состав российской команды "РобоНикель" вошли 14 учеников и 7 тренеров из шести городов, где развивается проект: Норильска, Дудинки, Заполярного, Читы, Мончегорска и Никеля. В прошлом году "Робоникель" уже принимал участие в соревнованиях RobotChallenge, но тогда это было скорее знакомство, да и команда состояла из 7 человек. Сейчас подход к выступлениям отличался серьезностью: прошедшие отбор из 500 человек, вовлеченных в программу "РобоНикель", отправились в Москву, где неделю интенсивно занимались под руководством одного из ведущих тренеров России по робототехнике Павла Томшина. Опыт занятий робототехникой для участников команды составляет около двух лет.
В Китае россияне оказались в центре внимания. Подавляющее большинство команд представляли Азию, и участие европейцев стало настоящим событием.
Некоторые участники выступили с разными роботами в различных номинациях. Главным успехом стала победа команды из Читы (Роман Голятин и тренер Александр Сергеев) с роботом Good Morning (Доброе утро) в категории Lego Line Follower – Senior. Российский робот преодолел трассу за 20,5 секунд и опередил соперников из 73 команд разных стран. Еще две российские команды со своими роботами попали в призовую группу First Prize – это Матвей Богатырев с тренером Александром Сергеевым (категория Lego Line Follower – Junior) и Егор Дубинин с тренером Евгением Агалаковым (Lego Line Enhanced – Senior).
Руководитель проекта "РобоНикель" Тимофей Кунцевич отметил серьезный подход к организации соревнований и высокий уровень подготовки многих команд. Для "РобоНикеля" участие в соревнованиях стало бесценным опытом, теперь понятно, на что стоит обращать внимание при подготовке к будущим турнирам.
Участие в подобных соревнованиях - дополнительный стимул для учеников совместного проекта компании "Норникель" и школы робототехники Cyber Class. Всего в программе участвуют более 1200 участников при поддержке 80 квалифицированных преподавателей.
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