Дубль Бакаева принес "Спартаку" гостевую победу над "Ахматом"

На стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном состоялся предпоследний матч пятого тура чемпионата России по футболу между местным "Ахматом" и московским "Спартаком". Гости добились победы над хозяевами поля благодаря двум мячам Зелимхана Бакаева, забитым им еще в первом тайме.

В этой встрече состоялось сразу несколько дебютов. За грозненцев свой первый матч провел бывший капитан красно-белых Денис Глушаков. В составе гостей дебютировали сразу два новичка – Джордан Ларссон и Гус Тиль.

Однако не они стали главными героями встречи. Эту роль блестяще выполнил спартаковский полузащитник Зелимхан Бакаев. Как и в недавней игре с швейцарским "Туном", 23-летний футболист оформил дубль. Бакаев дважды отличился в первом тайме (32-я и 44-я минуты матча).

После перерыва еще один новичок "Спартака" Андре Шюрлле забил свой первый мяч за команду Олега Кононова (70-я минута). Правда, хозяева поля практически тут же отквитали один гол благодаря усилиям Аблайе Мбенге (75-я). Позже он подвел команду, уйдя с поля за две желтые карточки, полученные им в течение двух минут.

"Спартак" набрал восемь очков после пяти туров и занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" с шестью баллами располагается на десятом месте.