Минобороны РФ сообщило о 20 обстрелах в Сирии

В идлибской зоне деэскалации за одни сутки (10 августа) зафиксировано 20 обстрелов, сообщает российское Минобороны. Боевики обстреляли 18 населенных пунктов в четырех провинциях — Алеппо, Латакии, Хама и Идлиб.

Также сообщается, что 10 и 11 августа в результате действий террористов погибли 23 военнослужащих Сирийской армии.

10 августа российский Центр по примирению сторон провел две гуманитарные акции — одну в провинции Дейр-Эз-Зор, другую в провинции Латакия. Жители получили 4,8 тонн гуманитарного груза — это одна тысяча продовольственных наборов, передает РИА Новости.