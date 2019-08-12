В Мьянме число погибших при сходе оползня превысило 50 человек. Такие данные сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

Как уточняется, оползень сошел на один из поселков в штате Мон на юго-востоке страны в минувшую пятницу, в результате жилые дома оказались завалены.

Число погибших при сходе оползня, вызванного проливными дождями, превысило 50 человек. Еще 80 числятся пропавшими без вести, передает агентство "Интерфакс".