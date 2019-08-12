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12 августа 201901:01

Украинские националисты с ножом набросились на мужчину в одежде с символикой РФ

Global Look Press

В одном из кафе города Хмельницкий украинские националисты набросились на мужчину в одежде с российской символикой. Сначала они попросили его снять рубашку, на которой были нашивки с российским гербом, флагом, серпом и молотом и надписью "ОМОН", однако, не дожидаясь реакции мужчины, стали срезать их ножом. Потерпевший пытался им объяснить, что купил рубашку в Испании и не обратил внимание на нашивки. Кроме того, он подтвердил, что он украинец, однако националисты продолжали резать его одежду.

Взамен испорченной радикалы пообещали купить ему новую рубашку — желто-голубую. Однако неизвестно, выполнили ли они свое обещание, передает РИА Новости.

Националисты в последнее время часто проявляют агрессию в отношении людей, использующих российскую символику или говорящих на русском языке. Так, в селе Буймер от рук односельчан пострадал инвалид-переселенец из Донбасса, который говорил на русском. При этом Киев поддерживает подобное поведение .Бывший депутат от фракции "Свобода" Ирина Фарион призвала народ проявлять насилие в отношении русскоговорящих украинцев.

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