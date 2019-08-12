Госиспытания Су-57 и МиГ-35 завершатся в ближайшее время

В Минобороны сообщают, что в ближайшее время будут завершены государственные испытания новейших истребителей Су-57 (в 2019 году) и МиГ-35 (в 2021 году).

Ранее Владимир Путин по результатам сочинского совещания поручил перевооружить на Су-57 три полка, напоминает РИА Новости.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения. Первый его полет состоялся в 2010 году. На выставке "Армия-2019" Минобороны заключило контракт на покупку 76 таких самолетов.

МиГ-35 — истребитель поколения 4++, отличающийся экономичностью: один час его полета стоит в полтора раза меньше, чем летный час "Су". Летные испытания этого самолета начались в 2017 году.