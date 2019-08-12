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Ситуация на Украине 34 минуты назад

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12 августа 201901:46

Русофобка Ницой рассказала о главной угрозе для Украины

facebook.com

Украинская писательница Лариса Ницой, известная своей русофобской позицией, назвала главную угрозу для Украины. Она считает, что равнодушие людей к истории и выдающимся гражданам приведет к тому, что Украина исчезнет. Этот процесс уже начался, он идет "постепенно и незаметно", предупреждает Ницой. В итоге Украина растает, как снег на поляне, считает она.

"Украину убьет наше равнодушие к украинскому", — приводит слова писательницы РИА Новости. Поводом для ее высказываний послужило то, что украинские СМИ уделили годовщине со дня смерти Владимира Высоцкого больше внимания, чем двухсотлетию со дня рождения писателя Пантелеймона Кулиша.

Ницой посетовала, что про "соседнего" Высоцкого все знают, а про Кулиша не знает и половина украинцев. Хватить соседнее — путь к гибели, заявила писательница. "Чтобы уничтожить страну, не нужны танки", — написала она в своем Facebook.

Писательница неоднократно попадала в скандальные ситуации из-за своих высказываний. Так, она назвала украинцев, слушающих российскую музыку, "быдлом". Кроме того, она предложила ввести "языковую полицию" и выступала против использования в школах учебников русского языка. А в одном из детских лагерей она ввела "украиноязычный режим", притесняя детей и персонал, которые говорили на русском. 

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