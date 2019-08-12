В работе Google отмечены сбои

Пользователи ряда стран Европы, а также США и России сообщают о проблемах в работе поисковика Google. У 19 процентов возникают проблемы со входом в учетную запись, 80 процентов жалуются на поисковую систему.

В Европе неполадки отмечают пользователи Британии, Бельгии и Франции, уточняет ТАСС. Сбои в работе Google начались с 00:33 по времени Москвы.