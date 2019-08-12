ОНК: режиссера Васильева освободили из изолятора

Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев, подозреваемый в причастности к массовым беспорядкам, освобожден из изолятора, так как срок его задержания истек. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Ивана Мельникова.

Мельников отметил, что Васильев направился домой, где у него есть все необходимые медикаменты для лечения. Ранее сообщалось, что Васильев прямо из изолятора попал в реанимацию, так как у него резко поднялся сахар в крови (он болен инсулинозависимым диабетом). Режиссер почувствовал себя лучше и был выписан из больницы.

Васильев был задержан согласно статье 91 УПК РФ. Во время допроса в присутствии адвоката ему была вызвана скорая и оказана вся необходимая медпомощь. Диабет не является препятствием для ареста, подчеркнули в Следкоме. Врач не увидел препятствий для размещения 43-летнего режиссера в изоляторе.