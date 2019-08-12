Тема:

Паводок 22 минуты назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
12 августа 201904:29

Из-за сильных дождей в двух селах Приморья подтоплены подвалы домов и огороды

ВКонтакте/Типичный Нефтеюганск

В Приморье сильные дожди вызвали подтопление в двух селах Губеровского сельского поселения. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Тропический шторм "Франциско", двигаясь вдоль южного побережья Приморья, ночью 8 августа принес в регион около 60 процентов месячной нормы осадков. 9 августа его сменил не менее сильный атмосферный фронт с ливнями, напоминает РИА Новости. 11 августа в Приморье в связи с приближением тайфуна "Лекима" было объявлено штормовое предупреждение.

Как уточняется, в результате прошедших дождей 300 огородов домовладений оказались подтоплены. Также подтоплены один частный дом в селе Губерово (вода стоит выше пола на 10 сантиметров) и подвалы 10 многоквартирных жилых домов, расположенных в селе Новостройка.

В этом населенном пункте два многоквартирных дома отключили от электричества, чтобы не допустить замыкания электропроводки. В школе №8 села Губерово подготовлен к развертыванию пункт временного размещения. В селе Новостройка проводятся откачка воды и аварийно-восстановительные работы.

По данным МЧС, в крае за сутки выпало более 30 миллиметров осадков. Уровень воды в реках растет, но пока не достиг неблагоприятных отметок. Оперативные службы Приморья работают в режиме повышенной готовности.

Ранее по теме

Сейчас

04:07

Мед отравленных пчел опасен

03:16

В работе Google отмечены сбои

00:43

Турция задумалась о закупке истребителей Су-35 у России

00:06

Минобороны РФ сообщило о 20 обстрелах в Сирии

23:27

В ДТП под Воронежем погибли два человека

22:15

ПВО базы Хмеймим сбили шесть беспилотников боевиков

20:05

Новая беда: Иркутскую область ждут грозы с градом

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Европейский союз не признает паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

Европейский союз не признает паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

1 час назад
После отказа США продавать F-35 Турция задумалась о закупке истребителей Су-35 у России

После отказа США продавать F-35 Турция задумалась о закупке истребителей Су-35 у России

4 часа назад
Госиспытания Су-57 и МиГ-35 завершатся в ближайшее время

Госиспытания Су-57 и МиГ-35 завершатся в ближайшее время

2 часа назад
Русофобка Ницой рассказала о главной угрозе для Украины

Русофобка Ницой рассказала о главной угрозе для Украины

2 часа назад
Минобороны РФ сообщило о 20 обстрелах в Сирии

Минобороны РФ сообщило о 20 обстрелах в Сирии

4 часа назад
Погибшие сотрудники ядерного центра пытались предотвратить трагедию с ракетой

Погибшие сотрудники ядерного центра пытались предотвратить трагедию с ракетой

7 часов назад
Водитель дважды взорвавшейся на МКАДе "Теслы" рассказал подробности случившегося

Водитель дважды взорвавшейся на МКАДе "Теслы" рассказал подробности случившегося

9 часов назад
Бой в доме Атамбаева и беспорядки: Киргизия пережила беспокойные дни

Бой в доме Атамбаева и беспорядки: Киргизия пережила беспокойные дни

7 часов назад
Жертвами ДТП с грузовиком в Подмосковье стали пять человек, еще девять пострадали

Жертвами ДТП с грузовиком в Подмосковье стали пять человек, еще девять пострадали

8 часов назад
Сальвини предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов в Голливуд

Сальвини предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов в Голливуд

2 часа назад
ПВО базы Хмеймим сбили шесть беспилотников боевиков

ПВО базы Хмеймим сбили шесть беспилотников боевиков

6 часов назад
Следком сообщил о выписке Васильева

Следком сообщил о выписке Васильева

10 часов назад
Визит без подписи: Зеленский пытается держать религиозный нейтралитет

Визит без подписи: Зеленский пытается держать религиозный нейтралитет

8 часов назад
Договор о РСМД: Россия пока разговаривает дипломатическим языком

Договор о РСМД: Россия пока разговаривает дипломатическим языком

8 часов назад
Пожар в Черном море: корабль утонул, людей эвакуировали

Пожар в Черном море: корабль утонул, людей эвакуировали

7 часов назад
Медведев прибыл в Туркмению

Медведев прибыл в Туркмению

7 часов назад
Российские волейболисты отобрались на Олимпиаду в Токио

Российские волейболисты отобрались на Олимпиаду в Токио

7 часов назад
Торговая война США и Китая превратила шахматное поле в минное

Торговая война США и Китая превратила шахматное поле в минное

7 часов назад
Brexit загнал Великобританию и Северную Ирландию в тупик

Brexit загнал Великобританию и Северную Ирландию в тупик

7 часов назад
Индия покончила с кашмирским спором, регион готовится к осаде

Индия покончила с кашмирским спором, регион готовится к осаде

7 часов назад
В работе Google отмечены сбои

В работе Google отмечены сбои

1 час назад
Нападение на бильярдную в Мексике: восемь человек погибли

Нападение на бильярдную в Мексике: восемь человек погибли

2 часа назад
Ребенок с петардами спровоцировал панику в торговом центре в Хьюстоне

Ребенок с петардами спровоцировал панику в торговом центре в Хьюстоне

3 часа назад
Украинские националисты с ножом набросились на мужчину в одежде с символикой РФ

Украинские националисты с ножом набросились на мужчину в одежде с символикой РФ

3 часа назад
В Мьянме число погибших при сходе оползня превысило 50 человек

В Мьянме число погибших при сходе оползня превысило 50 человек

4 часа назад
Сын Алена Делона - о самочувствии отца: ему становится всё лучше

Сын Алена Делона - о самочувствии отца: ему становится всё лучше

4 часа назад
Медовый кризис: пестициды и химикаты убивают пчел

Медовый кризис: пестициды и химикаты убивают пчел

7 часов назад
Судьбу оружия в Америке решат осенью - сенаторы ушли в отпуск

Судьбу оружия в Америке решат осенью - сенаторы ушли в отпуск

7 часов назад
ЦСКА не справился с новичком РПЛ "Сочи"

ЦСКА не справился с новичком РПЛ "Сочи"

7 часов назад
ПАК ДА: назван "самый поразительный аспект" российского бомбардировщика

ПАК ДА: назван "самый поразительный аспект" российского бомбардировщика

7 часов назад
Новая беда: Иркутскую область ждут грозы с градом

Новая беда: Иркутскую область ждут грозы с градом

8 часов назад
Российский "Охотник" напугал западную прессу

Российский "Охотник" напугал западную прессу

8 часов назад
Семенов и Лешуков завоевали серебро чемпионата Европы по пляжному волейболу

Семенов и Лешуков завоевали серебро чемпионата Европы по пляжному волейболу

8 часов назад
Трамп настроен на переговоры с Кимом, но даты пока нет

Трамп настроен на переговоры с Кимом, но даты пока нет

8 часов назад
Звонка не будет: Иран призвал США исправить ошибки

Звонка не будет: Иран призвал США исправить ошибки

8 часов назад
Замминистра здравоохранения подсказал способ уберечься от рака, диабета и ишемии

Замминистра здравоохранения подсказал способ уберечься от рака, диабета и ишемии

9 часов назад
Нападение с дробовиками на мечеть в Осло признали терактом

Нападение с дробовиками на мечеть в Осло признали терактом

9 часов назад
В Гатчине крещение ребенка завершилось заявлением в полицию

В Гатчине крещение ребенка завершилось заявлением в полицию

9 часов назад
Елизавета II сделала "самые острые" за 67 лет заявления

Елизавета II сделала "самые острые" за 67 лет заявления

12 часов назад
Прогноз от Bloomberg: РФ может обогнать Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Прогноз от Bloomberg: РФ может обогнать Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

13 часов назад
Компактный делюкс: российский покупатель меняет квартирографию элитных проектов

Компактный делюкс: российский покупатель меняет квартирографию элитных проектов

10.08.2019 12:07
Дешевле некуда: 7 подержанных лакшери-седанов по цене новой "Весты"

Дешевле некуда: 7 подержанных лакшери-седанов по цене новой "Весты"

09.08.2019 20:36
"Калашников" выпустил новый электромобиль-такси

"Калашников" выпустил новый электромобиль-такси

09.08.2019 17:06
Волшебный укол поможет похудеть

Волшебный укол поможет похудеть

09.08.2019 11:55
11 реальных мест из мультфильмов

11 реальных мест из мультфильмов

09.08.2019 10:50