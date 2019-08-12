На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу

В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин. Это было сделано из-за появления 70 голодных и агрессивных медведей. Такую информацию сообщили представители Кроноцкого заповедника, под управлением которого находится особо охраняемая территория.

Как объясняют специалисты, закрытие маршрута связано с небезопасной обстановкой, вызванной недостатком корма у медведей. Обычно в этом районе в конце лета наблюдается массовый нерестовый ход нерки, но сейчас в нерестилища заходят лишь единичные лососи. Ожидая пищу, медведи собираются на берегу реки. В настоящее время там порядка 70 взрослых особей. Из-за нехватки пищи между животными часто возникают конфликты, в связи с чем растет риск проявления медведями агрессии и по отношению к людям. Так, на учетном маршруте, совпадающем с туристическим, взрослый самец напал на группу из трех человек. Сначала медведь бросился на людей, но буквально в последнюю секунду свернул в сторону.

Река Хакыцин входит в бассейн Курильского озера – одного из наиболее популярных природных объектов Камчатки, сообщает РИА Новости. Туристы приезжают в регион, чтобы понаблюдать за популяцией бурого медведя в естественной среде обитания.

Пресс-служба директора Кроноцкого заповедника прокомментировала ситуацию, отметив, что, если проблема с наполнением нерестилищ нерки не будет решена, туристские программы в бассейне Курильского озера придется закрыть.