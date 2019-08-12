Названа причина крупного ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье

Пять человек погибли и семеро пострадали в крупной аварии в Подмосковье.

На 159 километре Рижского шоссе столкнулись микроавтобус, внедорожник и грузовик, напоминает телеканал "Россия 24". По предварительной информации, фура врезалась во внедорожник. Его выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом.

"В результате дорожной аварии на трассе М9 пострадало семь человек — пять взрослых и двое детей. Все они доставлены в Волоколамскую больницу. Взрослые находятся в удовлетворительном состоянии (у них мелкие порезы), а дети находятся в состоянии средней степени тяжести. В настоящий момент решается вопрос о маршрутизации одного ребенка в другое лечебное учреждение", — рассказала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Московской области Елена Романова.