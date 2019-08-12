Тысячи евреев ополчились на Amazon за "концлагеря для мигрантов"

Американская полиция задержала десятки митингующих евреев в Нью-Йорке во время акции против компании Amazon. Две с половиной тысячи демонстрантов сорвали работу магазина Amazon Books в знак протеста против того, что корпорация обеспечивает цифровую инфраструктуру иммиграционного и таможенного управления США.

#JewsAgainstICE are gathering in NYC right now, about to confront one of the key profiteers of family separation and deportation.



Today is Tisha B’av, a day of mourning in the Jewish tradition.#NeverAgainMeans pic.twitter.com/Wl0vVez8W2 — rafael (@rafaelshimunov) August 11, 2019

Это та самая служба, которая задерживает незаконных мигрантов (в основном, из Центральной Америки) и отправляет их в центры задержания. Еврейские организации в США уже давно выступают против такой практики, передает телеканал "Россия 24". Они заявляют, что людей в этих центрах держат в нечеловеческих условиях и сравнивают такие места с концлагерями.