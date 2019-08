Тысячи евреев ополчились на Amazon за "концлагеря для мигрантов"

Американская полиция задержала десятки митингующих евреев в Нью-Йорке во время акции против компании Amazon. Две с половиной тысячи демонстрантов сорвали работу магазина Amazon Books в знак протеста против того, что корпорация обеспечивает цифровую инфраструктуру иммиграционного и таможенного управления США.

#JewsAgainstICE are gathering in NYC right now, about to confront one of the key profiteers of family separation and deportation.



Today is Tisha B’av, a day of mourning in the Jewish tradition.#NeverAgainMeans pic.twitter.com/Wl0vVez8W2