Ростуризм: россияне не пострадали при лесных пожарах на Канарах

Россияне не пострадали в результате лесных пожаров на Канарах. Об этом сообщили в Ростуризме.

Сейчас на одном из главных островов архипелага — Гран-Канария — охвачены огнем более тысячи гектаров леса. Эвакуированы свыше тысячи человек, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщают испанские СМИ, пожар спровоцировал один из местных жителей — он нарушил технику безопасности при сварке. Поскольку на острове стоит сухая и ветреная погода, а температура — до плюс 30, огонь очень быстро распространяется.