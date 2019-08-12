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12 августа 201907:59

В Колумбии прошел ежегодный фестиваль цветочных фигур

В Колумбии прошел ежегодный фестиваль цветочных фигур

Ежегодный фестиваль цветочных фигур прошел в Колумбии. Десятки флористов собрались в городе Медельин, чтобы представить свои работы.

Они прошли парадом — его протяженность составила почти 3 километра, передает телеканал "Россия 24".

Вдохновением многих мастеров стали последние события в стране — от недавней победы колумбийского велосипедиста Эгана Бернала в "Тур де Франс" до мирного процесса с Революционными вооруженными силами Колумбии.

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