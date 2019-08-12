В Греции недалеко от Афин начался сильный пожар, проводится эвакуация

Этой ночью сильный пожар начался в Греции, неподалеку от Афин. Полиция эвакуирует жителей пригородов.

На борьбу с огнем бросили 130 пожарных и больше 40 машин, передает телеканал "Россия 24".

С рассветом власти обещали усилить группировку — они боятся, что ситуация выйдет из-под контроля, поскольку сейчас в районе Афин стоит жаркая ветреная погода, воздух нагревается до 40 градусов.