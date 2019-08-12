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12 августа 201907:46

Число жертв тайфуна "Лекима" в Китае возросло до 43, 17 человек пропали без вести

Число жертв супертайфуна "Лекима", обрушившегося на восток Китая в субботу, 10 августа, возросло до 43, пропавшими без вести числятся еще 17 человек. Такие данные сообщает Центральное телевидение Китая.

Ранее СМИ сообщали о 32 погибших и 16 пропавших без вести.

Больше всего людей погибло в уезде Юнцзя города Вэньчжоу – там оползень заблокировал реки, в результате чего началось наводнение. Власти эвакуировали более миллиона местных жителей. Всего в зоне бедствия в провинции Чжэцзян оказались более пяти миллионов человек. По предварительным данным, ущерб от супертайфуна, подтопившего более 173 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, составляет порядка 2,1 миллиарда долларов.

Вечером в воскресенье, 11 августа, тайфун добрался до провинции Шаньдун – там погибли уже пять человек и семь пропали без вести. Было эвакуировано более 180 тысяч местных жителей. Всего в зоне бедствия оказались порядка 1,65 миллиона человек. Ударом стихии уничтожены 175 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, более 600 зданий разрушено.

Супертайфун "Лекима", девятый в этом году, достиг побережья городского уезда Вэньлин провинции Чжэцзян 10 августа. Порывы ветра достигали 52 метров в секунду, напоминает РИА Новости. Центральная метеорологическая служба Китая объявила "красный" уровень тревоги.

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