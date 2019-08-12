Штормовое предупреждение: супертайфун "Лекима" из Китая пришел в Приморье

В Приморье пришел тайфун "Лекима". Сильные дожди привели к подтоплениям. Выпало более половины месячной нормы осадков. Уровень воды в реках растет, но пока не достигает неблагоприятных отметок. Подтоплено 300 огородов и несколько жилых домов. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает телеканал "Россия 24".

В Дальнереченском районе в центре Приморья из берегов вышла река Ореховка, создается угроза затопления дорог, сельхозугодий, угроза низководным мостам, дамбе.

Во второй половине дня 12 августа вода может подняться до опасных значений у поселка Поляны. Интенсивный подъем уровня воды на 20-50 сантиметров наблюдается в Приморье в бассейнах рек Большая Уссурка, Малиновка. На юге Приморья в Ханкайский районе из берегов вышла река Комиссаровка.

На реках бассейна озера Ханка на западе края и в бассейне реки Уссури из-за продолжительных осадков ожидаются подъемы уровня воды на 0,6-1,4 метра. Возможны подтопления пониженных мест, сельхозугодий, а также отдельных участков дорог местного значения.

Самыми паводкоопасными районами Приморья сейчас считаются Ханкайский, Пограничный, Спасский, Кировский, Лесозаводский, Дальнереченский, Пожарский, Красноармейский, Тернейский, Чугуевский.

Примгидромет объявил штормовое предупреждение из-за ожидаемых 11-12 августа сильных ливней в западных, центральных и восточных районах Приморья. Ухудшение погоды вызвано смещением активного атмосферного фронта и косвенным влиянием тайфуна "Лекима". Ливни уже привели к подтоплению жилых домов и огородов в двух селах Пожарского района. Два многоквартирных домах обесточены, чтобы не допустить замыкания электропроводки. В одном из подтопленных сел в школе подготовлен пункт временного размещения на 50 мест.

А число погибших из-за супертайфуна "Лекима" в самом Китае тем временем увеличилось до 44 человек. Еще 17 числятся пропавшими без вести. Проливные дожди вызвали горный оползень, который перекрыл реку. Это привело к наводнению. В районе дельты реки Янцзы из-за тайфуна более чем на сутки было нарушено железнодорожное сообщение. Во всем регионе отменены или задержаны несколько тысяч авиарейсов. Правительство КНР объявило экстренную эвакуацию свыше миллиона человек. На месте ведутся спасательные работы.