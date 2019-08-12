Понравился большой радиатор: Бердымухаммедов купит всю линейку Aurus

На первом Каспийском экономическом форуме в конгресс-центр "Аваза" туркменской столицы презентовали российский лимузин Aurus Senat. Машину вместе осмотрели российский премьер Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов. Осмотрев новинку, Гурбангулы Бердымухаммедов сказал Медведеву, что готов купить всю линейку автомобилей Aurus.

"Заявка принята", — ответил глава российского правительства.

При этом Дмитрий Медведев пояснил, что в Туркмению привезли показать простой вариант машины, а есть еще специальный вариант. Президент Туркменистана сел за руль и осмотрел салон изнутри, сообщает "Интерфакс". Он отметил большое количество цифровых технологий в новинке российского автопрома.

Обсуждение преимуществ премиального автомобиля Медведев и Бердымухаммедов продолжили, пересев на задние пассажирские кресла. Премьер России отметил, что не только над дизайном, но и над внутренним наполнением работала команда профессионалов. В ответ туркменский президент отметил достоинства Aurus — изящный внешний вид, хороший салон, правильную цену, цвет и большой размер радиатора.

С улыбкой Медведев отметил, что знает, что в жарком климате цвет машины должен быть белым. Представленный в Туркмении автомобиль Aurus Senat был произведен в июле 2019 года в цвете Lustre White — искрящийся белый. Эта версия машины существует пока в единственном экземпляре.

"Если надо сделать заявку, то мы сделаем", — предложил Медведеву туркменский лидер.

"Ваши слова — уже заявка", — ответил российский премьер.

У машины салон также выполнен в светлых тонах. У Aurus Senat гибридная силовая установка из электромотора и восьмицилиндрового двигателя мощностью 660 лошадиных сил. До 100 километров в час трехтонный автомобиль разгоняется за 6 секунд. 9-ступенчатая коробка передач разработана также в России. Сейчас в России разрабатывается мотоцикл "Кортеж".