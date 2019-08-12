В Пожарском районе Приморья оценивают ущерб от обильных дождей

В Пожарском районе Приморья приступили к работе комиссии по оценке ущерба в результате подтоплений от обильных дождей. Специалисты работают в наиболее пострадавших селах на территории Губеровского поселения, это - Губерово и Новостройка. Как уточняет "Вести Приморье", в этих населенных пунктах подтоплено 10 частных жилых домов и более 270 участков.

Глава муниципалитета Станислав Филатов сообщил, что электро- и водоснабжение сел осуществляется в штатном режиме. В одном доме в Новостройке все еще нет света, его планируют восстановить в самое в ближайшее время. Кроме того, подтоплена дорога, ведущая на Нагорненское сельское поселение. Там пока может проехать только грузовой и высокопроходимый транспорт.

Напомним, в пятницу, 9 августа, "Вести: Приморье" сообщали о том, что два приморских села в Пожарском районе буквально уходят под воду. К понедельнику ситуация продолжила усугубляться. "Дождь идет уже которые сутки. Дороги взрывать не дают, чтобы отвести воду. Приехали три пожарные машины, воду откачивают, но ресурсов не хватает", — рассказала местная жительница.

В настоящее время население Новостройки вынуждено собирать фото- и видеодоказательства ущерба, нанесенного дождевым паводком местным огородам. Хотя вода уже заходит в жилые дома.