Двое военнослужащих разбились во время авиашоу в Колумбии

Трагедией завершилось авиашоу по случаю открытия традиционной Цветочной ярмарки в колумбийском Медельине — двое военнослужащих разбились на глазах у сотен собравшихся посетителей и туристов, сообщает Noticias. Последние секунды жизни представителей ВВС страны сняли на видео.

ЧП произошло в минувшее воскресенье, 11 августа, во время проведения воздушной части парада. По замыслу организаторов, боевые вертолеты с прикрепленными к тросам флагами должны были сделать круг над местом проведения ярмарки. Один из тросов по неустановленной пока причине оборвался, и державшиеся за него двое военнослужащих рухнули с высоты на землю.

Представители ВВС страны уже выразили соболезнования родным погибших — ими оказались техники-специалисты местной воздушной гавани.