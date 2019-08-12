Медведев поднялся на восьмое место в рейтинге ATP, Хачанов – девятый

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг организации. Россиянин Даниил Медведев поднялся на восьмое место в рейтинге и стал первой ракеткой России.

Первая пятерка рейтинга претерпела минимум изменений. Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович (12325 очков), второй – испанец Рафаэль Надаль (7945), третий – швейцарец Роджер Федерер (7460), четвертый – австриец Доминик Тим (4925), а замыкает первую пятерку японец Кей Нисикори (4040), поднявшийся с шестой строчки.

Россиянин Даниил Медведев (3230), проигравший Надалю в финале турнира в Монреале, поднялся на восьмое место, обогнав на одну позицию соотечественника Карена Хачанова (2890). Еще один россиянин Андрей Рублев (836) сохранил за собой 70-е место.