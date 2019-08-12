Рабочие карьера обнаружили загадочные медные "пули" в известняке возрастом 70 млн лет
В известняковом карьере в Севастополе сделали необычную находку. Рабочие подняли со 100-метровой глубины фрагмент камня с загадочными вкраплениями. Как сообщает "Вести — Севастополь", внутри породы находились предметы из металла по форме сходные с пулями или наконечниками стрел. Судя по характеру обработки, предметы - искусственного происхождения. Два из них имеют изгиб в виде полумесяца и немного сплющенную форму.
Также рядом с "пулями" были найдены еще несколько мелких фрагментов, предположительно, деревянных. Внешний вид указывает на то, что они не попали внутрь в какой-то более поздний период времени, а вросли в камень и окислились.
Все артефакты извлекли и передали ученым для дальнейшего исследования. Специалисты уже определили, что примерный возраст известняка составляет около 70 миллионов лет. При этом известно, что первые люди на нашей планете появились порядка 2,8 млн лет назад, а обработка металла началась всего 9 тысяч лет назад.
Рабочие отметили, что прежде они находили на этой территории только обломки метеоритов и окаменевших моллюсков. И обнаруженные в известняковом отложении предметы отличаются от всех предыдущих.
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