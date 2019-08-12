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12 августа 201910:50

Баскетбольный ЦСКА усилился лучшим снайпером Евролиги

Майк Джеймс

Майк Джеймс
Euroleague.net

Американский защитник миланской "Олимпии" Майк Джеймс продолжит карьеру в московском ЦСКА, 28-летний баскетболист подписал контракт с армейцами, рассчитанный на один год – до конца сезона-2019/2020.

"Очень рад присоединиться к команде, от которой ждут успехов, которая обладает менталитетом победителей, – заявил Джеймс, слова которого приводит пресс-служба ЦСКА. – Для меня стало большой честью быть выбранным тренером Итудисом, который позволил мне стать частью команды, выигравшей Евролигу в минувшем сезоне. Готов делать все необходимое, чтобы помогать ЦСКА добиваться побед".

Джеймс стал девятым иностранным игроком в составе московской команды на предстоящий сезон. По итогам сезона-2018/2019 Джеймс получил приз имени Альфонсо Форда, который вручается самому результативному игроку Евролиги.

Ранее Майкл выступал в чемпионатах Хорватии, Греции, Израиля, Испании и Италии. Также провел 36 матчей в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за "Финикс" и "Новый Орлеан".

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