Шюррле, братцы, Шюррле. Назаров спел о победе "Спартака" над "Ахматом"

Народный артист России, болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров спел песню в честь выездной победы "красно-белых" над "Ахматом" (3:1) в матче пятого тура российской премьер-лиги.

"Как на грозный "Терек", как на "Терек" в Грозный,

Высадился новый необузданный "Спартак".

И на чистом поле засияли звезды,

Звездочки надежды, разгоняющие мрак.

Эх, любо, братцы, любо, любо, братцы, жить,

С нашим Зелимханом не приходится тужить.

Эх, Шюррле, братцы, Шюррле, круто, братцы, жить,

С нашим атаманом не приходится тужить.

И была атака равной обороне,

И мячи свистели, словно шашки наголо.

И была команда дружным эскадроном,

И лихое счастье эту удаль берегло.

Эх, любо!".

Напомним, "Спартак" с восемью очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а "Ахмат" расположился на десятой строчке, имея в активе на два очка меньше. В следующем туре чемпионата России москвичи 19 августа примут ЦСКА, а грозненцы двумя днями ранее на выезде сыграют с "Зенитом".