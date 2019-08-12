В связи с Праздником жертвоприношения президент Афганистана помиловал 35 талибов

Президент Афганистана Ашраф Гани помиловал 35 членов движения "Талибан" (запрещено в РФ) в связи с празднованием Ид аль-Адха — мусульманского праздника жертвоприношения. Заключенные были освобождены из тюрем, передает "Интерфакс".

Ранее в Дохе состоялся очередной раунд переговоров по межафганскому урегулированию, в которых участвовали представители США и члены "Талибана".

"Я надеюсь, что это последний Ид, когда Афганистан находится в состоянии войны", — заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, подчеркнув, что прикладываются все усилия для достижения мирного соглашения.

Президент Афганистана не участвуют переговорах, так как талибы не признают его. Между тем накануне Ашраф Гани заявил, что его страна намерена строить свое будущее без постороннего вмешательства.