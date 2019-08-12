Иньяки Уильямс подписал девятилетний контракт с "Атлетиком"

Нападающий "Атлетика" Иньяки Уильямс продлил контракт со своей командой. 25-летний форвард поставил подпись под соглашением, которое рассчитано на девять лет – до 30 июня 2028 года.

В новом контракте Уильямса с басками прописана сумма отступных в размере 135 миллионов евро. При этом авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Уильямс – воспитанник "Атлетика". В минувшем сезоне Иньяки в составе "львов" принял участие в 41-й игре во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал четыре голевых передачи. Также на его счету один матч за основную сборную Испании и 17 – за испанскую "молодежку".