Дети Порошенко пришли с плакатами, чтобы поддержать его на допросе

Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу об уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает "Россия 24", дело было возбуждено по заявлению юриста Андрея Портнова — который был замглавы администрации Виктора Януковича. Портнов обвинил Порошенко в отмывании средств при покупке телеканала "Прямой!". Юрист заявил, что бывший президент оформил его на офшорную компанию, фиктивным владельцем которой был бывший член "Партии регионов" Владимир Макеенко.

К зданию Государственного бюро расследований пришли дети экс-президента. Младший сын Порошенко Михаил, дочки Александра и Евгения держат плакаты в поддержку папы, передает РИА Новости. В митинге принимают участие также их друзья.

Рядом с ними стоит другая группа протестующих, которые кричат "Позор Порошенко!". В руках у них плакаты "Мародеров за решетку", сообщает ТАСС.