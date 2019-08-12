Матч Лиги чемпионов "Порту" – "Краснодар" обслужит бригада арбитров из Италии

В рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов португальский "Порту" примет российский "Краснодар". Обслужит встречу итальянская бригада арбитров во главе с Марко Гуидой.

Помогать Гуиде будут ассистенты Чиро Карбоне и Даниэле Биндони, резервным рефери назначен Фабио Мареска.

Напомним, первая игра противостояния завершилась победой португальской команды со счетом 1:0. Ответный матч состоится во вторник, 13 августа и пройдет на поле стадиона "Драгау" в городе Порту.