"Ахмат" уволил сотрудника, оскорбившего судью во время игры со "Спартаком"

Грозненский "Ахмат" сообщил об увольнении сотрудника пресс-службы, который из дикторской оскорбил судью Алексея Сухого во время матча пятого тура российской премьер-лиги со "Спартаком" (1:3).

Во втором тайме арбитр встречи удалил с поля нападающего грозненцев Аблайе Мбенге, после чего на весь стадион прокричали оскорбительную заявления в адрес судьи. "После матча прошло совещание. Дирекция стадиона определила человека, который зашел в дикторскую. Этот человек был уволен", – сообщает Sport24.ru со ссылкой на пресс-службу "Ахмата".

Позднее выяснилось, что человека, который высказался в адрес судьи, зовут Ризван Эдильсултанов. В интервью Sports.ru он прокомментировал свой поступок, а также подтвердил, что лишился работы.

"Увидел безобразное судейство и не совладал с эмоциями. У меня есть доступ к дикторской кабинке, в тот момент я находился в ней, не справился с эмоциями и прокричал в микрофон то, что вы слышали. Конечно, я поступил неправильно. Сейчас осознаю свою ошибку. Если бы была возможность вернуться в тот момент, я бы этого не повторил", – заявил Эдильсултанов.

Напомним, "Спартак" с восемью очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а "Ахмат" расположился на десятой строчке, имея в активе на два очка меньше. В следующем туре чемпионата России москвичи 19 августа примут ЦСКА, а грозненцы двумя днями ранее на выезде сыграют с "Зенитом".