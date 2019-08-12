Выходные в Москве: опять холод и дожди

Прохладная погода и дожди ждут москвичей выходные на третьей августовской неделе. Виной этого — южный циклон. Он принесет много осадков и облака, которые заслонят Москве солнце в дневные часы.

Достаточно комфортная погода продержится всю неделю, отмечает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Воздух будет прогреваться до 22-24 градусов тепла. Но без осадков не обойдется. Наиболее сильные дожди пройдут 13 августа, предупреждает РИА Новости. Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина благоприятные погодные условия европейской части России. Здесь ночная температура не должна снижаться ниже 15 градусов, а дневной воздух будет прогреваться до 22-26 градусов.

Первая августовская декада стала в Москве самой холодной за последние 69 лет. Таким же холодным был только август 1950 года. Между тем самым жарким в истории в Европе был признан июль.

Заморозки на неделе ожидаются сразу в нескольких российских регионах. Температура опустится до минус двух градусов в Архангельской области и на востоке Карелии.