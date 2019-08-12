На полигоне Дубровичи состоялось масштабное шоу "Авиамикс-2019"

Под Рязанью состоялось зрелищное шоу "Авиамикс-2019" с участием "Стрижей", "Беркутов", "Соколов России" и "Русских витязей". Также на полигоне Дубровичи впервые перед широкой публикой предстал новейший российский авиационный комплекс "Кинжал". Гиперзвуковые ракеты нанесли удар по условным целям, сообщает ГТРК "Ока".

Первыми в небе над Дубровичами появились четыре истребителя. Из-за пасмурной погоды зрители до последнего опасались, что легендарное авиашоу может не состояться. Однако, когда появились первые "железные ласточки", облака расступились словно по мановению волшебной палочки. Традиционно открыли программу "Соколы России".

Задача Су-35 — провести расчистку воздушного пространства. Завязываются боевые действия. По огромному столбу черного дыма становится понятно - удары оказались максимально точными. Под прикрытием истребителей в атаку идет штурмовая авиация. Ей предстоит уничтожить зенитные ракетные комплексы условного противника.

Высотные МиГ-31 вооружены новейшими авиакомплексами "Кинжал". Зрителям авиашоу их показали впервые. Ракеты новейшей системы могут развить сверхзвуковую скорость и поразить любые крупные цели, как на воде, так и на суше.



"Они успешно выполнили задачи комплекса "Кинжал" под прикрытием наших штатных перехватчиков МиГ-31. Они были вооружены ракетами воздух-воздух с большой дальностью полета. Испытания прошли штатно", — рассказал замглавнокомандующего ВКС Российской Федерации Андрей Юдин.



Сразу же после после этого на арене появились вертолеты. Пилоты продемонстрировали технику высадки тактического десанта и множество других маневров. Затем сбросил воду экипажам Ил-76.

На земле началась перестрелка. В этот момент на небе появлись "аллигаторы". Им нужно выполнить сложную фигуру - воронку на хвост. По окончанию выступления вертолет "откланялся" зрителям. После завершения тактической части высший пилотаж продемонстрировали "Беркуты", "Стрижи" и "Русские витязи".

Погода в этом году не смогла испортить праздник. Свое мастерство "Русские витязи", "Соколы России", "Стрижи" и "Беркуты" показали мастерство высшего пилотажа. Напомним, на этом международные соревнования "Авиадартс" еще не завершаются. Далее участники будут состязаться в боевом применении по воздушным мишеням.