Тысяча спортсменов со всего мира совершили заплыв вокруг Петропавловской крепости

Тысяча человек из 17 стран мира приняли участие в заплыве вокруг Петропавловской крепости. Международные соревнования в рамках самого массового заплыва на Северо-Западе проводились в Петербурге во второй раз, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Состав участников включал и профессионалов, и любителей. Дистанцию можно было выбрать — сразу доплыть до Петропавловской крепости или взять периметр в два километра триста метров. Спортсмены демонстрировали не только физическую выносливость, но и устойчивость к холодной воде Невы, всего плюс 16-ть. Многие потом жаловались на сильное течение в Кронверкском проливе. Соревнование проводилось под пристальным внимание врачей и спасателей. У каждого пловца, на всякий случай, был свой индивидуальный буй.

В итоге. победителем стал Сергей Хурсанов — член сборной России по плаванию на открытой воде. Он преодолел дистанцию за 29 минут 15 секунд. А самому возрастному участнику, покорившему крепость, исполнился 71 год.