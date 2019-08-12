Светлану Дружинину перед свадьбой "пробивали" разведчики-нелегалы

Светлана Дружинина мечтала стать балериной, но травма прямо перед выпуском из училища, однокурсниками по которому были Марис Лиепа и Наталия Касаткина, она получила травму.

На карьере балерины был поставлен крест, и тогда, признается Дружинина в "Судьбе человека", ей казалось, ччто жизнь кончилась.

Однако пусть к успеху, как оказалось, только начинался.

Выпускной концерт балетной школы, который проходил на сцене концертного зала имени Чайковского, записывали для телевидения. И именно ее, Светлану Дружинину, после этой записи режиссер Самсон Самсонов пригласил в свою картину "За витриной универмага".

Далее был актерский факультет ВГИКа и судьбоносная встреча с кинооператором Анатолием Мукасеем. Вместе они живут и работают уже 60 лет, но, вспоминает Дружинина, перед тем, как Анатолий смог сделать предложение любимой, ей пришлось пройти очень серьезную проверку по всем статьям.

Ведь будущий муж Светланы – сын легендарных советских разведчиков-нелегалов, который до шести лет жил с родителями в Лос-Анджелесе.

Когда одобрение кандидатуры Дружининой от родителей Анатолия было получено, он приехал в маленькую квартирку Светланы в Марьиной роще с огромной сумкой подарков и сказал: "Мама с папой приехали. Они предлагают нам стать мужем и женой".

Во время учебы во ВГИКе – уже на первых курсах – ее пригласили сыграть одну из главных ролей в фильме "Дело было в Пенькове" режиссера Станислава Ростоцкого, где ее партнерами по съемкам были Майя Менглет и Вячеслав Тихонов.

А затем был Анфиса в "Девчатах", после роли которой Дружинина стала считаться одной из первых красавиц СССР.

Однако на пике популярности она вдруг перестала сниматься и решила попробовать себя в режиссуре.

"Никогда не хотела быть артисткой. Если бы я осталась в балете, я стала бы балетмейстером", — признается Дружинина.

Но тогда, в 1960-е, режиссерских курсов еще не было, и она вновь пошла учиться во ВГИК, уже на режиссера.

Как показала впоследствии жизнь, это был судьбоносный выбор.

Творческий союз Дружининой и Мукасея подарил зрителям такие шедевры отечественного кинематографа, как "Исполнение желаний", "Сватовство гусара", "Дульсинея Тобосская", "Принцесса цирка", а сериал "Гардемарины, вперед!" принес поистине грандиозный успех.

Почему Дружинина, получив от писательницы Нины Соротокиной рукопись под названием "Трое из навигацкой школы", не хотела за нее браться, и почему все-таки передумала?

Как ощущала себя молодая "балетная" актриса, снимаясь в фильме с такими мастерами, как Тихонов и Менглет? Почему из "Девчат" вырезали все крупные планы Дружининой? Где познакомились Дружинина и Мукасей, и в чем секрет их крепкого семейного и творческого союза?

В гостях у Бориса Корчевникова в "Судьбе человека" – актриса и режиссер Светлана Дружинина.