Пятеро погибших: против водителя фуры, протаранившей внедорожник, возбудили дело

После крупного ДТП с пятью погибшими в Шаховском районе Московской области полицейские возбудили уголовное дело в отношении водителя грузовика по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Подозреваемый задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Авария произошла вечером 11 августа на федеральной автотрассе М9 "Балтия". По данным предварительного расследования, фура протаранила внедорожник, который двигался в том же направлении. От удара выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом и опрокинулся в кювет. Все, кто ехал в салоне джипа, погибли. Среди них было двое детей. Девять человек получили травмы. Пятеро остаются в больнице, передает телеканал "Россия 24".