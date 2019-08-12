Порошенко готов к допросу на полиграфе в прямом эфире

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов к допросу с использованием полиграфа. При этом он выдвинул условие — он должен пройти публично, в прямом эфире телеканала "Прямой".

Ультиматум Порошенко выдвинул по итогам допроса в Государственном бюро расследований. Экс-президент Украины таким образом прокомментировал заявления главы ведомства Романа Трубы о допросе на детекторе лжи. "Я готов к этому, но пусть это будет не в ГБР, а публично — на телеканале "Прямой" в прямом эфире", — отметил Порошенко.

Бывший украинский лидер заявил, что не доверяет Госбюро и его руководству. Он подчеркнул, что не верит в объективность следствия. Порошенко отметил, что когда предложил провести допрос с полиграфом на телевидении, большого энтузиазма в ГБР это не вызвало, сообщает ТАСС.

После трехчасового допроса экс-глава государства заявил, что события вокруг телеканала "Прямой" дают ему основания полагать, что его хотят захватить рейдерским способом. По мнению Порошенко, инициатором этого может быть юрист Андрей Портнов, поскольку у него есть доступ ко всем материалам следствия и он может манипулировать данной информацией. Бывший президент отметил, что не имеет отношения ни к собственности телеканала, ни к его управлению.

Ранее сообщалось, что Порошенко прибыл на допрос в ГБР по делу об уклонении от уплаты налогов. Данное дело было возбуждено по заявлению Андрея Портнова, который обвинил экс-главу Украины в отмывании средств при покупке телеканала "Прямой".

После того, как Петр Порошенко покинул здание ГБР, его попытались забросать яйцами.