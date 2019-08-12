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Общество 18 минут назад
Курганские медики отказались помогать мужчине с пробитой головой до приезда полиции
В Кургане прибывшие на вызов фельдшеры отказались оказывать помощь мужчине с пробитой головой из-за агрессивного поведения его знакомых, беспрерывно дававших медикам советы. Подойти к пострадавшему они решились только после того, как подъехали сотрудники Росгвардии.
Снятый на видео конфликт произошел днем 11 августа на улице Глинки, причем его инициировали обратившиеся за помощью местные жители.
"Вам никто не угрожал, не надо обманывать! Мы абсолютно трезвые стоим, а ты сидишь там, кукушка! Вышла с машины, помогла! Бегом!" — требовали собравшиеся.
Добились они обратного эффекта: карета скорой помощи уехала, но вскоре вернулась, уже в сопровождении сотрудников Росгвардии. Под их присмотром фельдшеры осмотрели мужчину с пробитой головой и усадили его в служебную машину.
"Не так все плохо? Умнейшая, полетишь со своей работы!" — грозили товарищи госпитализированного.
Станция скорой помощи сейчас проводит расследование инцидента, но большинство медиков встали на сторону коллег, отметив, что те поступили правильно.
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