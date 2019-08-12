Филиппо-Киркорово vs 1533-й километр: в Пермском крае назовут безымянные платформы

Пермская пригородная компания (ППК) предложила жителям края выбрать названия для 51 пригородной железнодорожной станции. Пока они "безликие" — имеют обозначения в километрах (например, "Станция 1533-й километр"), но уже вскоре могут получить имена собственные.

До голосования, как рассказали РИА Новости в пресс-службе компании, будут допущены собственно населенные пункты, расположенные рядом со станциями, а также личные имена людей при условии сбора подписей в их поддержку.

В ППК рассказали, что с просьбой изменить названия станций раньше неоднократно обращались пассажиры, а сам процесс переименований железнодорожных станций в Пермском крае будет приурочен к 300-летию Перми в 2023 году.

"Сейчас у нас 278 станций, из них требуется переименовать 51 пункт", — рассказали в ППК и добавили, что готовы выбрать имена, связанные с Пермским краем.

Например, могут появиться станции в честь основателя Перми Василия Татищева, литературного прототипа Перми Юрятина — города из романа Бориса Пастернака "Доктор Живаго".

"Могут, конечно, появиться остановки имени Филиппа Киркорова или Юли Самойловой, если люди проголосуют", — отметили в железнодорожной компании. При этом в ППК не исключают, что могут появиться и станции в честь обычных людей, местных жителей, если эти предложения соберут достаточное количество подписей.

В компании также добавили, что процесс этот не быстрый, поскольку все изменения остановок требуется внести в единую таблицу тарифных расстояний — книгу, где учтены все остановки по России.

Кроме того, потребуется изменить звуковое обозначение в поездах, в расписаниях и на самих остановках. "Но это все может пройти в штатном режиме", — заверили в ППК м подчеркнули, что изменение названий остановок не повлечет дополнительных затрат и повышения стоимости проезда.